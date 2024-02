Nos últimos dias têm surgido notícias da alegada vontade de Enzo Fernández em deixar o Chelsea. De acordo com o site FootballTransfers, os agentes do antigo jogador do Benfica já teriam entrado em negociações com algumas equipas, de forma a encontrar um novo clube para o médio argentino.

Ora, esta quarta-feira, Uriel Pérez, representante de Enzo Fernández, em declarações ao AS, negou os rumores de saída do médio do Chelsea.

«O jogador não tem intenção de sair. Os donos foram muito claros com este projeto. É um plano que ia ser difícil no início porque iam chegar jogadores novos e jovens, mas quando as peças da equipa se encaixassem bem, o Chelsea ia avançar. O desejo de Enzo Fernández é continuar na equipa e ter sucesso. Não nos reunimos com nenhum clube nem tentámos falar com nenhum clube. Sabemos qual é o desejo do jogador. Obviamente ele gostaria que o clube estivesse noutra posição, mas isso será conseguido com trabalho.»

Ao que tudo indica, afinal, Enzo Fernández quer continuar no Chelsea, que parece estar também satisfeito com o rendimento do campeão do mundo de 2022. O médio deixou o Benfica a 31 de janeiro de 2023, o último dia do mercado de transferências de inverno, e rumou aos blues por 121 milhões de euros.

Desde então, o jogador, de 23 anos, ainda não se conseguiu afirmar em Londres. Ao serviço da equipa de Mauricio Pochettino, Enzo Fernández soma cinco golos e três assistências em 50 jogos em pouco mais de um ano.