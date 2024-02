O Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santos, está nos oitavos de final da Taça de Inglaterra. Depois de um 0-0 no jogo da primeira mão com o Bristol City, tudo se iria decidir num segundo encontro.

Esta quarta-feira, o duelo voltou a terminar empatado, mas um golo. Origi marcou aos oito minutos para a equipa do treinador português, enquanto Knight fez o 1-1 aos 14 minutos.

O resultado manteve-se até ao final dos 90 minutos e também no prolongamento. Desta forma, a eliminatória seguiu para as grandes penalidades. Samuel Bell falhou para o Bristol City. O Nottingham Forest não desperdiçou nenhum penálti e venceu o desempate por 5-3.

A equipa de Nuno Espírito Santos vai agora defrontar o Manchester United nos oitavos de final da Taça de Inglaterra, onde já está também o Chelsea.

Depois de um empate a zero na primeira mão, os blue derrotaram, fora de casa, o Aston Villa por 3-1 e vão agora ter pela frente o Leeds na próxima fase da prova.

Gallagher adiantou a equipa de Mauricio Pochettino aos 11 minutos e 10 minutos depois, Nicolas Jackson dilatou a vantagem do Chelsea.

Contudo, o momento do jogo chegou aos 54 minutos. Enzo Fernández, de livre direto, fez um verdadeiro golaço e festejou a dizer que «fica» no Chelsea, tal como já tinha feito no Benfica.

Diaby ainda reduziu já no tempo de compensação, mas foram mesmo os blues que seguiram para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.