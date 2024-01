O Fulham, de Marco Silva, perdeu com o Newcastle por 2-0 e foi eliminado da Taça de Inglaterra. João Palhinha entrou no segundo tempo na equipa do treinador português.

Sean Longstaff, aos 39 minutos, e Dan Burn, aos 61 minutos, marcaram os golos do triunfo do conjunto de Eddie Howe, que segue para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.