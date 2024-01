O Fulham, de Marco Silva, renovou contrato com o capitão de equipa Tim Ream, até 2025. A confirmação foi feita pelos «cottagers» nas redes sociais.

O defesa vai assim ficar ligado à equipa inglesa durante 10 temporadas e em declarações aos órgãos do clube, o internacional norte-americano não escondeu o orgulho pelo feito.

«Poder dizer que procuro continuar neste lugar há dez anos não é algo que acontece com muita frequência nos dias de hoje.»

Esta temporada, Tim Ream soma 15 jogos e um golo pela equipa de Marco Silva e em setembro de 2023 tornou-se no primeiro jogador do Fulham a realizar 300 jogos pelos «cottagers» em 26 anos.

REEEEEAAM. 🇺🇸@timream5's contract will now take him into a tenth year at Fulham!