Fábio Vieira brilhou com um golo e uma assistência na vitória do Arsenal contra o Bodo/Glimt, na Liga Europa. No final do encontro, o internacional sub-21 português recebeu elogios do técnico dos «gunners», Mikel Arteta.



«Se devemos estar entusiasmados com o Fábio Vieira? Sim, viram a qualidade dele. Cada vez que está perto da área, é uma verdadeira ameaça. Ele é um jogador muito inteligente e corajoso. Na defesa ele ainda precisa fazer mais, entender mais, porque a organização é fundamental quando se joga contra boas equipas na posse de bola», referiu o espanhol, em conferência de imprensa.



Recrutado no último mercado ao FC Porto, Fábio Vieira tem dois golos e uma assistência em cinco jogos pelo Arsenal.