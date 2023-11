Benzema, Kanté, Neymar, enfim, a lista de jogadores que trocaram o futebol europeu pela Arábia Saudita no último mercado é extensa. Bernardo Silva foi outro dos futebolistas associados a uma possível mudança para o Médio Oriente e admitiu que ponderou, mas que preferiu «continuar a sentir o calor» dos jogos da Champions.



«Estaria a mentir se dissesse que não pensei. O que me interessava era continuar a sentir o calor de umas meias-finais da Champions, de ouvir o estádio quase a ir abaixo quando marcámos golo ao Real Madrid, ou quando ganhámos a final ao Inter», referiu, em entrevista à RTP1.



Nesta conversa com Fátima Campos Ferreira, no programa «Primeira Pessoa», o internacional português recordou a brincadeira nas redes sociais com o ex-colega Benjamin Mendy que lhe valeu um jogo de suspensão, uma multa e a participação num curso educacional.



«Não me correu nada bem, foi uma brincadeira que acabou por ser mal interpretada, não pelo Mendy, que era muito e continua a ser meu amigo e a Federação Inglesa sentiu necessidade de fazer do caso um exemplo. O próprio Mendy mandou uma carta à Federação a dizer que éramos os melhores amigos dentro do balneário. Acho que a intenção e o contexto é sempre muito importante em todas as situações. Por acaso ainda não tinha falado disto, foi uma situação desconfortável, tive de pagar uma multa de 50 mil libras, ficar um jogo de fora e de fazer um curso educacional. Deu-me vontade de ligar aos meus pais: tenho de ser educado outra vez», lembrou.