Silas foi o último treinador de Bruno Fernandes no Sporting antes de este se transferir para Old Trafford. Em dia de novo duelo entre Atlético de Madrid e Manchester United, o treinador explicou os cuidados que os colchoneros devem ter com o médio português.



«O Bruno é um futebolista que não é fácil de travar. Não é como o Messi que faz um drible e elimina a pressão. O Bruno é perigoso quando não o vês. Quando a bola lhe chega e não tem ninguém pela frente, chuta muito bem tanto como o pé direito como com o esquerdo. Lembra-me o Scholes. Se lhe dás dois metros é como um penálti. É incrível. Os livres diretos... É incrível a forma como os marca. É um jogador de equipa. Não o vês a fintar três adversários, mas se apanha a bola pela ala é muito perigoso. Além disso, tem um grande último passe e trabalha muito bem», começou por dizer, em entrevista à Marca.



O técnico de 45 anos desfez-se em elogios ao internacional português.



«É brutal, muito competitivo. Coincidimos com ele, mas saiu em janeiro. Foi um golpe duro, perdêmo-lo a meio do ano. Não é fácil encontrar uma solução rápida para isto», referiu.



«O Bruno tem particularidades como pessoa que o ajudam bastante. É muito extrovertido, gosta muito de futebol e está sempre a falar. Fala português, italiano, inglês, espanhol... tudo muito bem. Tem um ouvido espetacular para línguas. Isso permitiu-lhe chegar à Premier League e adaptar-se», acrescentou.



Silas disse ainda que nunca viu ninguém treinar como Bruno Fernandes. «É uma besta a treinar, nunca vi nada igual. Ficava uma hora a rematar com a bola no ar e no chão. Ficava com o Max, que agora está no Granada, e faziam apostas. É um dos melhores, mas a equipa tem de o ajudar», concluiu.



Depois de um empate a um em Madrid, Man. United e Atlético de Madrid defrontam-se, esta terça-feira, às 20h00.