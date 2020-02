Não podiam ser mais auspicioso o primeiro mês de Bruno Fernandes em Inglaterra, o médio português foi nomeado para melhor jogador do mês do Manchester United e as reações à publicação dos red devils nas redes sociais indicam a nova coqueluche do clube como principal candidato a receber a distinção.

O antigo capitão do Sporting tem sido preponderante na equipa de Solskjaer, com cinco jogos e dois golos, e deixou os adeptos encantados com os seus desempenhos, que ajudaram a melhorar a qualidade do futebol praticado pela formação britânica.

Luke Shaw, que disputou também os cinco desafios de fevereiro, e Anthony Martial, com três golos em quatro jogos, concorrem com o português, numa votação em que todos podem participar, até domingo, através da aplicação do Manchester United.