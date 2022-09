Bernardo Silva é muitas vezes considerado o melhor jogador em campo mas no que toca em ser o melhor na escolha da roupa, o português não recebe esse prémio.

Alvo de muitas brincadeiras por parte dos colegas, desta vez coube a Scott Carson brincar com o calçado médio de 28 anos.

«Olá. Por favor, poderão enviar ao meu amigo Bernardo Silva alguns modelos de 2022, estes são mais antigos do que eu», brincou o guarda-redes de 37 anos.

Hi @BIRKENSTOCKUSA please could you send my mate @BernardoCSilva some 2022 models, these are older than me pic.twitter.com/qHqW7l6daF