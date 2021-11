O Fulham goleou o Barnsley por 4-1 e isolou-se, provisoriamente, no topo do Championship.



O emblema orientado por Marco Silva ficou cedo confortável no encontro e aos 34 minutos já vencia por 2-0. Mitrovic, «carrasco» de Portugal na fase de apuramento para o Mundial 2022, fez o 1-0 aos 24 minutos e Fábio Carvalho, jogador nascido em Portugal, mas internacional jovem por Inglaterra, ampliou o marcador volvidos dez minutos.



À entrada para os vinte minutos finais, Kebano descansou Marco Silva ao fazer o 3-0. O Barnsley ainda esboçou uma reação tímida e reduziu aos 78 minutos por Victor Adeboyejo. Harry Wilson fixou o resultado final aos 81 minutos.



Com este triunfo, o Fulham subiu ao primeiro lugar por troca com o Bournemouth, equipa que apenas joga este domingo no terreno do Derby County.



No outro jogo com portugueses envolvidos, o Reading, sem Lucas João, empatou a uma bola na receção ao Nottingham Forest de João Carvalho (não utilizado) e de Tobias Figueiredo (entrou aos 67 minutos).