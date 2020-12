O Reading perdeu por 2-1 na receção ao Norwich, numa partida referente à 19.ª jornada do Championship.



Os canários, líder da prova, inauguram o marcador aos 11 minutos por intermédio de Buendia. Com Lucas João de início, habitual marcador de golos «Royals», viu o colega Olise igualar volvidos três minutos.



Já depois de Tomás Esteves ter entrado, aos 67 minutos para o lugar de Alfa Semedo, o Norwich chegou ao triunfo por Pukki, de penálti.



Nota ainda para o primeiro triunfo do Derby County desde que Wayne Rooney assumiu o comando técnico da equipa ante o Swansea (2-0).



Com esta vitória o Norwich segue líder com 30 pontos, mais sete que o Reading, quinto colocado.



Os golos do Reading-Norwich: