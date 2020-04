O Chelsea vai fornecer 78 mil refeições aos funcionários do sistema nacional de saúde britânico (NHS), para ajudar nas jornadas de trabalho que aqueles estão a enfrentar diariamente no combate à pandemia da covid-19.



As refeições vão ser distribuídas todos os dias e durante as próximas seis semanas, com entregas semanais a rondar as 13 mil unidades.

«O objetivo é ajudar os trabalhadores do NHS que têm longos turnos e dificuldade de acesso a comida de boa qualidade de forma regular. Faz parte dos nossos esforços apoiar os mais vulneráveis da nossa comunidade durante a pandemia do novo coronavírus», anunciou, em comunicado, o clube da Liga inglesa.



As refeições destinam-se aos hospitais de St. Mary’s, Charing Cross e Hammersmith, na capital inglesa.



Uma iniciativa que se junta à de outros clubes do principal escalão do futebol inglês. O Aston Villa, durante esta crise sanitária, doou, a instituições de caridade, 850 refeições que tinha preparadas para o próximo jogo, que era precisamente ante o Chelsea, mas que acabou por não realizar-se devido à suspensão do campeonato.



A solidariedade para com os profissionais de saúde está a mobilizar os clubes por todo o mundo. O Paris Saint-Germain anunciou estar a preparar a distribuição de 1.200 refeições diárias pelas equipas dos hospitais da capital francesa, num projeto lançado a 9 de abril e que, até à data, já permitiu a entrega de 9 mil refeições.