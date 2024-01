Um dérbi não é um dérbi se não houver intensidade e emoção à flor da pele, mas o Black Country Derby deste domingo passou das marcas.

A partida entre o Wolverhampton e o West Bromwich Albion (2-0), a contar para a Taça de Inglaterra, ficou marcada por vários confrontos entre os adeptos das duas equipas, nos momentos seguintes ao segundo golo, obrigando mesmo a partida a ser interrompida pelo árbitro durante cerca de 30 minutos.

No vídeo é possível ver um adepto do West Brom com a cara completamente ensanguentada, enquanto que os adeptos rivais cantavam «let him die (deixem-no morrer)».

O adepto acabou por ser retirado pelas autoridades, mas não se deixou ficar e não deixou de dar resposta aos adeptos que o visaram.

Segundo um comunicado da Polícia de West Midland, «um homem foi levado para o hospital com ferimentos na cabeça e outro foi preso antes do jogo por posse de arma ofensiva».

Durante o jogo foi também lançada pirotecnia para o relvado, após o primeiro golo da equipa visitante e foram atirados vários objetos contra Tommy Doyle, do Wolverhampton, enquanto se preparava para marcar um canto.

Em Inglaterra, a FA informou que foi iniciada uma investigação relativamente aos «incidentes graves» que ocorreram, que foram «completamente inaceitáveis» e «perigosos e indesculpáveis»

Um momento caricato ocorreu quando uma adepta do West Brom entrou em campo e tentou fintar… um polícia. De seguida foi escoltada para fora do relvado.