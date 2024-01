Pedro Neto abriu caminho este domingo para a qualificação do Wolverhampton para os oitavos de final da Taça de Inglaterra ao marcar o primeiro golo no triunfo sobre o West Bromwich, do segundo escalão, por 2-0.

O internacional português inaugurou o marcador, aos 38 minutos, na sequência de uma transição rápida dos lobos, com uma finalização, com o pé esquerdo, à entrada da área. Uma vantagem solidificada, depois, aos 78 minutos, com mais um golo, desta vez da autoria do brasileiro Matheus Cunha.

Depois do segundo golo, o árbitro foi obrigado a suspender o jogo por alguns minutos, mandando os jogadores de ambos os emblemas para os balneários, devido a confrontos entre adeptos dos dois clubes nas bancadas.

O Wolverhamton e o West Bromwich são dois clubes rivais, separados por cerca de 15 quilómetros, e que já não se defrontavam, no Black Country Derby, com público desde 2012.

No reduto do West Bromwich, quinto do Championship, o Wolverhampton, 11.º da Premier League, entrou de início com quatro portugueses. Além de Pedro Neto jogaram ainda o guarda-redes José Sá e os defesas Nélson Semedo e Toti Gomes.

Veja o golo de Pedro Neto: