Notícias no dia de Natal davam conta do iminente adiamento do embate entre o Tottenham e o Crystal Palace marcado para este domingo, mas a poucas horas do início do jogo, marcado para as 15h00, a Premier League e os clubes confirmaram que vai mesmo realizar-se.

Segundo as últimas notícias, mais dois membros do staff do Crystal Palace tiveram testes positivos de covid-19, juntando-se a um grupo de jogadores que já estava em isolamento. O clube fez um último esforço para adiar o jogo, enquanto o Tottenham, também com alguns casos no plantel, preferia jogar, tendo em conta o calendário apertado tem pela frente.

Segundo adianta a imprensa inglesa, a Premier League não ficou satisfeita com o pedido de última hora do clube londrino que, ao que tudo indica, só formalizou o pedido de adiamento esta manhã. Já na passada sexta-feira, Patrick Vieira tinha manifestado preocupação com a realização do jogo com os Spurs neste contexto. «Espero que corra tudo bem, mas estamos a ver o número de casos a crescer no clube e estamos preocupados», destacou o treinador.

As dúvidas sobre a realização do jogo mantiveram-se até há poucas horas, mas a Premier League já avisou os clubes que não haverá adiamento e o Crystal Palace também já confirmou, nas redes sociais, que o jogo vai mesmo começar às 15h00.