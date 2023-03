Emmanuel Adebayor decidiu retirar-se do futebol profissional aos 39 anos.



«Com altos e baixos, a minha carreira como atleta profissional foi uma aventura incrível. Obrigado a todos os meus fãs por estarem presentes em cada passo do caminho. Sinto-me tão grato por tudo, e entusiasmado com o que está para vir», escreveu nas redes sociais.



O avançado despontou no Metz e chamou a atenção do Mónaco. Depois de duas épocas e meia no Principado, Adebayor rumou ao Arsenal, clube que representou durante três anos e meio. O internacional pelo Togo foi protagonista de uma transferência polémica em 2009/10 quando trocou o Arsenal pelo City.



Adebayor, internacional togolês em 84 jogos, jogou ainda no Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace, Basaksehir, Kayserispor, Olimpia e AC Semassi e conquistou dois títulos: uma Taça do Rei e uma Taça de Inglatera.