Nottingham Forest e Everton empataram a dois golos, numa partida da 26.ª jornada da Premier League.



O jogo teve um início de loucos com dois golos em 20 minutos. Gray abriu o marcador de penálti, aos dez minutos, mas Brennan Johnson empatou para o Forest aos 19m.



A resposta dos toffees não durou muito, visto que aos 29 minutos, Doucouré fez o 1-2. O Notthingham não desistiu de tentar evitar a derrota e foi recompensado aos 77 minutos - Brennan Johnson bisou com um belo pontapé à entrada da área.



Classificação da Premier League



Com este empate o Everton segue em zona de descida, ainda que em igualdade com o Leeds United, enquanto o Forest é 14.º com 26 pontos.