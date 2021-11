Gary Neville revelou que aconselhou o Manchester United a contratar tanto André Gomes como João Cancelo. O antigo internacional inglês trabalhou com ambos na curta experiência que teve como treinador ao serviço do Valência.



«Fiz chamadas para Inglaterra e podes imaginar para que clube foi... A dizer que, se alguma vez apostassem num jovem jogador, deveria ser nele», contou, em conversa com Martin Tyler, no seu próprio podcast.



«Cancelo e André Gomes eram talentos excecionais que poderiam, sem dúvida, pegar de estaca na Premier League. O André teve algumas lesões graves que travaram o seu desenvolvimento», acrescentou.

A lenda do Manchester United defendeu ainda que a passagem de João Cancelo pela Serie A «endureceu-o» do ponto de vista defensivo.



«Acho que a educação que Cancelo recebeu em Itália fez-lhe bem. Itália endurece-te defensivamente assim como jogar na Juventus. Quando ele veio para Inglaterra, a única dúvida que tinha era se o City precisava de gastar aquela quantia num lateral, porque já tinham jogadores para essa posição», argumentou.



Por fim, Gary Neville concluiu o raciocínio, tecendo rasgados elogios ao defesa internacional português.



«Não tinha dúvidas quanto ao jogador que ele era. Ele é uma máquina atlética e é muito forte na progressão com bola. É um miúdo duro, forte e corajoso. É capaz de ter impacto no jogo tanto na defesa como no ataque», concluiu.