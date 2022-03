Paul Woolston, guarda-redes dos sub-23 do Manchester United, anunciou o final da carreira aos 23 anos.



Internacional inglês sub-18, o guardião decidiu colocar um ponto final no percurso profissional depois de sucessivas lesões que o obrigaram a duas intervenções cirúrgicas. Woolston foi contratado em 2018 depois de ter impressionado os responsáveis dos red devils quando alinhava no Newcastle.



«Ter de retirar-me aos 23 anos é duro, mas sinto-me mais positivo agora. Estou orgulhoso de tudo o que consegui, muitas pessoas apenas sonham em jogar a este nível. Claro que adoraria chegar ainda mais longe, mas já foi uma honra ter representado o Manchester United», começou por dizer, citado peo site do emblema inglês.



«O apoio da minha família, amigos, colegas de equipa, treinadores e de todo a academia do Manchester United foi fenomenal. Todos foram importantes durante a minha caminhada por me terem mantido positivo. Agora estou focado no próximo passado da minha carreira. Estou preparado para usar tudo o que aprendi, a minha resiliência e determinação para ter sucesso na vida», acrescentou.

Segundo o Manchester United, Paul Woolston vai trabalhar junta da formação do clube.