Em final de contrato com o Manchester City, Eric García pode regressar ao Barcelona. Convidado a comentar o interesse da ex-equipa no jovem central, Pep Guardiola remeteu explicações para os dirigentes catalães.



«Espero que o Eric García não deixe o clube. No entanto, talvez as pessoas do Barcelona saibam mais do que eu. Não sei o que vai acontecer honestamente, mas talvez possa acontecer [a mudança para a Catalunha]», referiu, em conferência de imprensa.



Eric García, de 20 anos, chegou a Manchester em 2017 e estreou-se pela equipa principal dos «citizens» em 2018. Na temporada transata, o espanhol jogou 20 encontros e este ano já participou em sete.