Pep Guardiola tem o sonho de orientar uma seleção. A revelação foi feita pelo irmão e representante do técnico, Pere Guardiola.



«O Brasil ganhou tudo com treinadores brasileiros. Acho que há bons treinadores no país, não devem só pensar em estrangeiros. O Pep tem o sonho de treinar uma seleção nacional um dia, mas veremos como e qual», referiu, em declarações ao Globo Esporte.



O empresário prevê que o futebol demore três anos a superar a crise provocada pela pandemia de Covid-19.



«Quem tiver melhor gestão e organização terá mais facilidade. A crise é mundial e acredito que vai demorar cerca de três anos para o futebol recuperar. O futebol voltou, mas sem público. As receitas de bilheteira vão diminuir assim com as receitas com patrocinadores», apontou.



Lembre-se que Pep Guardiola tem mais um ano de contrato com o Manchester City após passagens pelo Bayer Munique e pelo Barcelona, clube pelo qual conquistou 14 títulos.