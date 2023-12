O Everton foi a Nottingham bater o Forest (1-0) e deixou a última posição que ocupava desde que foi punido com a perde de dez pontos.



No City Ground, Sean Dyche utilizou Beto de início e foi precisamente o português a assinar a primeira tentativa de golo do toffees. Elanga, um dos mais perigosos do Forest, respondeu com um remate que saiu perto da baliza de Pickford.



O ex-FC Porto, Felipe, teve nos pés a melhor ocasião do Nottingham, mas errou o alvo. Quem acabou por marcar foi o Everton por Dwight McNeil numa jogada de insistência. Jack Harrison cruzou da direita, Beto falhou o cabeceamento, mas a bola sobrou para o extremo que atirou ao ângulo da baliza do ex-Benfica, Odysseas Vlachodimos.



Chermiti entrou para o lugar de Beto a nove minutos do fim.



Com esta vitória o Everton deixou o último lugar e chegou aos sete pontos e está no 18.ª lugar, ainda em zona de descida. Por sua vez, o Forest é 15.º com 13 pontos.



Classificação da Premier League