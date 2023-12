O Chelsea emitiu um comunicado, esta terça-feira, a condenar «os insultos online dirigidos a Lauren James após o jogo de domingo contra o Arsenal» para a liga inglesa de futebol feminino.

O clube assegura que se opõe «firmemente a qualquer forma de abuso e comportamento discriminatório» e promete «tomar medidas contra qualquer indivíduo que consiga identificar».

O comunicado termina dizendo que o clube está ao lado da jogadora.

A seleção feminina de Inglaterra secundou as palavras do Chelsea, considerando que «o abuso online e o comportamento discriminatório não têm lugar no futebol» e dizendo que «este comportamento abominável tem de ter consequências».

Lauren, que é irmã do lateral do Chelsea, Reece James, pisou uma adversária depois de ter feito uma falta, na partida do passado fim de semana, que o Arsenal venceu por 4-1. Com esse resultado, as duas equipas ficaram empatadas no topo da classificação.

No meio das críticas à jogadora, surgiram insultos e mensagens de teor racista.

Já no último Mundial, Lauren James tinha sido expulsa por pisar uma jogadora da Nigéria., o que lhe valeu dois jogos de suspensão.