Parece imparável, a caminhada do Leicester City em direção ao regresso ao escalão principal.

A equipa de Ricardo Pereira (de novo titular) e Fatawu (entrou a meio da segunda parte) foi ao terreno do West Bromwich Albion vencer por 2-1, num jogo intenso que teve um final digno de Hitchcock.

As duas equipas têm jogadores de qualidade, muitos com experiência de Premier League, em particular o Leicester, orientado pelo italiano Enzo Maresca.

Só houve golos na segunda parte, com Dewsbury-Hall, assistido por Ndidi, a inaugurar o marcador aos 72 minutos.

Reagiu com tudo o West Brom, atual quinto classificado e também com aspirações a subir de divisão. Acabou por chegar ao empate aos 89 minutos, através do nigeriano Maja.

A equipa da casa acreditou que ainda podia chegar à vitória e lançou-se no ataque, nos últimos minutos. Acabou, no entanto, por ser apanhada em contrapé, aos 90+4, quando o internacional inglês Harry Winks marcou o golo que valeu três pontos preciosos, que deixam o Leicester isolado no comando, com 46 pontos em 19 jornadas.