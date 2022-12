O Bournemouth, atual 14.º classificado da Premier League, anunciou esta terça-feira que o empresário norte-americano Bill Foley, líder de um consórcio de investidores, comprou a totalidade do clube ao anglo-russo Maxim Demin.

Proprietário da equipa norte-americana de hóquei no gelo Vegas Golden Knights (NHL), Foley, de 77 anos, vai assumir a presidência do Bournemouth e estará presente no próximo jogo do clube, contra o Crystal Palace, no dia 31 de dezembro.

«Tenho um enorme respeito pela paixão e apoio que a comunidade de Bournemouth demonstra pelo clube e acredito que esta relação com a comunidade é a base para qualquer sucesso desportivo», refere a carta aberta de Foley divulgada pelo Bournemouth, e destinada aos adeptos.

Apesar de não ter sido anunciado o valor do negócio, o seu proprietário anterior, Maxim Demin, avaliou o Bournemouth em 175 milhões de euros.

Com a entrada de Foley, e após a aquisição do Chelsea por Todd Boehly no último verão, metade dos clubes da Liga Inglesa têm agora acionistas norte-americanos no seu capital.