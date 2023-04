Paul Gascoigne vai participar num reality show da televisão inglesa, intitulado «Scared of the Dark». A poucos dias da arranque do programa, o antigo internacional inglês recordou algumas experiências difíceis que viveu.



«Não tenho medo de nada por tudo o que passei na minha vida. As pessoas continuam a dizer que tenho mais vidas do que um gato. Já tive experiências que me colocaram à beira da morte, fiz 36 operações, já morri algumas vezes e já me induziram em coma durante 18 dias», disse na apresentação para o reality show.



Esta não é, de resto, a primeira vez que Gazza participa num reality show, visto que já tinha entrado no «Ilha dos Famosos», em Itália.



Gascoigne foi um dos maiores talentos do futebol inglês, mas por vários motivos nunca atingiu todo o potencial que lhe era reconhecido.