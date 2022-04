Manchester City e Liverpool jogam a liderança da Premier League e quiçá, o título, este domingo. Em vésperas do encontro no Etihad, Jurgen Klopp considerou Pep Guardiola «o melhor treinador do mundo».



«O City não tem fraquezas. É uma equipa verdadeiramente boa. O Pep é o melhor treinador do mundo, acho que todos estamos de acordo. Não consigo entender como alguém pode duvidar dele», referiu o alemão, em conferência de imprensa.



O técnico dos «reds» anteviu um duelo interessante entre duas das melhores equipas da Europa.



«Espero um bom jogo. Sei que isso não acontece de forma frequente quando duas equipas de topo se enfrentam. Mas a nossa história com o City mostra que os jogos normamente são bons porque ambas as equipas querem vencer», disse.



«Não posso decidir o que as pessoas pensam, mas temos três resultados possíveis. Se vencermos, ficamos dois pontos no topo. Se perdemos, estamos quatro pontos atrás. Um empate, deixa-nos um ponto atrás. É um jogo muito importante. Mesmo que estivéssemos a 14 ou 15 pontos do City, seria um bom jogo», acrescentou ainda.



A rivalidade entre Man. City e Liverpool tem marcado os últimos anos da Premier League. Klopp aproveitou a deixa e comparou-a à rivalidade entre Nadal e Federer.



«Se jogas futebol ao mais alto níve, o foco tem de estar nos teus jogos. Ter um oponente forte ajuda no desporto. O Nadal e o Federer também desfrutaram da sua rivalidade. É asim que as coisas funcionam. Nunca vou dizer obrigado ao City por ser uma equipa tão boa, mas ajudou ao nosso desenvolvimento», concluiu.



O jogo grande da 32:ª jornada da Premier League está marcado para as 16h30 do próximo domingo.