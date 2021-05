A Premier League vai ter adeptos nos estádios nas duas últimas jornadas, revelou a organização da competição.



Assim, as equipas que joguem em casa os dois últimos encontros poderão ter público. De resto, o regresso dos adeptos aos estádios deverá começar a 17 de maio, de acordo com a fase três do plano de desconfinamento do governo britânico devido à pandemia de Covid-19, que deverá ser anunciado com mais pormenor até 10 de maio.



Tendo em conta a decisão governamental, a Liga inglesa reorganizou o calendário, de forma a garantir que cada uma das 20 equipas dispute, pelo menos, um encontro em casa.

«É um passo importante rumo a estádios cheios, com adeptos da equipa da casa e visitantes, desde o início da próxima temporada», pode ler-se no comunicado do organismo.



Não foi, no entanto, especificado o número de adeptos permitidos em cada estádio.