Jurgen Klopp foi eleito esta segunda-feira o prémio «Sir Alex Fergunson», referente ao de melhor treinador da Premier League e entregue pela Associação de Treinadores da Liga (LMA).

«Estou absolutamente encantado por ser nomeado o vencedor deste maravilhoso prémio anual, que tem o nome de um homem que eu muito admiro. É ainda mais especial ganhar este prémio porque são os meus companheiros de profissão que votam», disse o treinador do campeão Liverpool, na cerimónia da entrega da distinção.

«Tudo o que conquistámos este ano pelo Liverpool não teria sido possível sem o soberbo contributo do meu 'staff'. Eles fazem-nos um punhado realmente especial de cérebros futebolísticos. Adoro trabalhar com os meus técnicos, os meus jogadores, e todos os outros elementos do Liverpool. Claro que também estou agradecido ao apoio de todos os espetaculares adeptos do Liverpool», acrescentou.

No Championship, Marcelo Bielsa, técnico argentino que conduziu o Leeds ao título, venceu a mesma distinção, mas, naturalmente, referente ao segundo escalão.