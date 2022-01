Graeme Souness, antigo treinador do Benfica, teceu duras críticas a Romelu Lukaku, internacional belga que veio a público assumir o descontentamento que vive no Chelsea e o desejo de regressar ao Inter de Milão.

Em declarações na Sky Sports, o também antigo técnico do Liverpool, entre outros, classificou a atitude de Lukaku de «ridícula» e apoio a decisão de Thomas Tuchel em não o utilizar no empate frente aos reds.

«Estamos aqui a tentar perceber como é que um jogador chegou a este ponto de vir falar com declarações tão ridículas e prejudiciais. Foi um desrespeito total. Ele tem 29 anos, não 19. Isto causa um grande dano ao Chelsea. É como entrar no balneário e dizer aos companheiros: ‘Não quero jogar mais com vocês’», começou por dizer.

«Prejudica o treinador, e ele [Tuchel] devia dizer-lhe: ‘Se não estás bem aqui, a porta da saída está aberta.’ Se eu fosse o Tuchel, dizia-lhe que ele tem de pedir desculpa perante toda a gente. Se ele ainda não pediu desculpa, então foi a melhor decisão deixá-lo de fora com o Liverpool», atirou.