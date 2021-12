O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, mostrou-se surpreendido com as declarações do futebolista belga Romelu Lukaku sobre a sua situação no clube inglês e revelou que vai conversar em privado com o avançado, para esclarecer as palavras que deram conta de alguma infelicidade no regresso aos londrinos.

Numa entrevista que vai para o ar na íntegra esta sexta-feira, mas já gravada há alguns dias com a Sky Sport Itália, Lukaku disse que não estava «satisfeito» e que, no futuro, gostaria de voltar ao Inter, de onde saiu no último verão.

«Não gostei. Mas não quero fazer disto mais do que aquilo que é. É muito fácil tirar umas linhas do contexto. Para ser honesto, não gostei porque é ruído que não precisamos. Precisamos de um ambiente calmo e de foco e isso não ajuda», considerou Tuchel, em declarações à imprensa inglesa, na manhã desta sexta-feira.

Tuchel diz mesmo que sente que Lukaku está bem. «Eu não o sinto infeliz. Eu sinto exatamente o contrário. Se me perguntassem ontem de manhã eu diria que ele está absolutamente bem. É por isso que é uma surpresa, mas eu sou a pessoa errada para perguntar», apontou, ainda, dizendo que vai ter uma conversa com o atleta para compreender o que disse.

«Vamos [ndr: falar com o Lukaku] e vamos fazê-lo em privado e de forma aberta, como eu penso que a relação o é e sempre foi», rematou.