O Manchester City qualificou-se este sábado para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, mas sofreu para afastar o Cheltenham, da League Two – a quarta divisão do futebol inglês – com uma vitória por 3-1 em Whaddon Road.

A equipa da casa, depois de uma primeira parte sem golos, adiantou-se aos 59 minutos com um golo de Alfie May, que iniciou mais uma possível surpresa na Taça de Inglaterra, anulada só a partir do minuto 81 de jogo.

Após cruzamento de João Cancelo, Phil Foden fez o 1-1 no marcador a nove minutos dos 90. Pouco depois, Gabriel Jesus, aos 84 minutos, assinou a reviravolta e Ferrán Torres, já em tempo de compensação, ditou o 1-3 final no placard.

Quanto aos portugueses, Cancelo, que fez uma assistência, tinha entrado aos 77 minutos. Rúben Dias também foi suplente utilizado - entrou aos 68 - e Bernardo Silva foi suplente não utilizado.

Na próxima fase, o Manchester City desloca-se ao Swansea, que goleou este sábado o Nottingham nos 16 avos de final, por 5-1.