O Southampton recebeu e venceu esta terça-feira o Shrewsbury Town por 2-0 na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, qualificando-se para a quarta ronda da prova, na qual vai receber o Arsenal.

A equipa da Premier League assegurou uma vaga nos 16 avos de final num triunfo que foi construído com os golos de Nlundulu e Ward-Prowse, respetivamente aos 16 e aos 89 minutos de jogo.

O vencedor do Southampton-Arsenal, que está já marcado para o próximo sábado (12h15), vai deslocar-se à casa do vencedor do Chorley-Wolverhampton nos oitavos de final, agendados para 10 de fevereiro.