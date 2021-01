O Leicester recebeu e venceu o Chelsea esta terça-feira, por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Premier League de Inglaterra. O triunfo permite à equipa comandada por Brendan Rodgers subir, à condição, à liderança da classificação.

As raposas, que defrontaram o Sp. Braga na fase de grupos da Liga Europa, inauguraram o marcador logo aos seis minutos, pelo nigeriano Wilfred Ndidi. A diferença foi depois dilatada em cima do intervalo, por James Maddison (na foto), aos 41 minutos.

O Chelsea quase relançou o jogo na parte final da partida, aos 86 minutos, mas o golo de Timo Werner foi anulado, por fora-de-jogo do avançado alemão, numa altura em que o português Ricardo Pereira já estava em campo: o lateral-direito entrou aos 77 minutos, rendendo Albrighton.

Com a terceira vitória seguida no campeonato, o Leicester chega aos 38 pontos em 19 jogos realizados e está no primeiro lugar. Está, contudo, à mercê, matematicamente, de quatro clubes. O Manchester United, segundo com 37 pontos, tem menos um jogo que as raposas. O Manchester City, terceiro com 35 pontos, tem menos dois jogos. O Everton, sexto com 32 pontos, tem também menos dois jogos. Pelo meio há o campeão Liverpool, quarto com 34 pontos e menos um jogo e ainda o Tottenham, quinto com 33 pontos e menos um jogo que o agora líder.