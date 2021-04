Anthony Martial deverá falhar o que resta da época 2020/21 depois de ter lesionado ao serviço da seleção francesa, informou o técnico do Manchester United.



«Infelizmente, ele torceu o joelho ao serviço da França. É sempre assim quando eles [jogadores] partem para os [jogos] internacionais. Tu podes manter os dedos cruzados e esperar que eles voltem em forma. Perder o Anthony, pelo que indica, para o resto da temporada é muito dececionante, especialmente quando os relatos de lá [França] diziam que não era nada de grave, mas afinal parece ser mau», lamentou Solskjaer antes do jogo contra o Brighton.



Martial saiu lesionado do jogo da França no Cazaquistão, desfalcando assim os red devils para o que resta da temporada.