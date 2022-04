O antigo futebolista, Matt Le Tissier, deixou o cargo que ocupava como embaixador do Southampton, o clube de toda a sua vida, depois de uma publicação polémica sobre o massacre em Bucha, na Ucrânia.



O ex-internacional inglês partilhou, na passada terça-feira, uma opinião sobre o massacre do povo ucraniano às mãos do exército russo, deixando no ar a ideia de que a Rússia não é responsável pelo episódio.



«Isto», escreveu Le Tissier com um emoji a apontar para o 'tweet' anterior que argumentava que o sucedido era «uma manipulação dos meios de comunicação social». Esta quarta-feira, o antigo avançado voltou a escrever uma publicação no Twitter.



«Apaguei o tweet anterior porque como habitualmente as pessoas não entenderam o meu ponto. O meu ponto era sobre a manipulação dos meios de comunicação social, mas vocês sabiam», alegou.



Deleted previous tweet as people as usual missing the point, the point was about the media manipulation but you knew that really — Matt Le Tissier🌸 (@mattletiss7) April 5, 2022

Volvidas duas horas, Le Tissier deu conta do fim da ligação ao Southampton, emblema que representou como jogador entre 1987 e 2022.



«A todos os adeptos do Southampton. Decidi deixar o meu cargo de embaixador do Southampton. As opiniões são minhas como sempre foram e é importante dar este passo para evitar qualquer tipo de confusão. Isto não afeta a minha relação e o meu amor pelo clube. Continuarei a ser mais um adepto. Ainda assim, pude ver que, devido aos acontecimentos recentes, é importante separar o trabalho em prol da relação com o clube que apoiei e representei a maior parte da minha vida. Voltarei a ver-vos no St. Mary's e farei sempre tudo o que esteja ao meu alcance para ajudar o clube», anunciou.