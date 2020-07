José Mourinho era um homem feliz no final do empate do Tottenham frente ao Crystal Palace, que apurou os spurs para a Liga Europa.

Em declarações à Sky Sports, o técnico português elogiou a prestação da sua equipa numa época «louca».

«A época foi louca, a equipa tem tido altos e baixos desde que eles [jogadores] jogaram a final da Liga dos Campeões e tem sido difícil», começou por dizer.

«Nestes jogos conseguimos obter resultados e jogar bem. Não hoje, não estivemos no nosso melhor. Mas temos jogado bem, temos tido resultados e temos sido sólidos ao ponto de nos qualificarmos para a Liga Europa», prosseguiu.

O técnico voltou a relembrar que, desde que chegou ao Tottenham, spurs são a quarta melhor equipa da Premier League: «Do ponto de vista pessoal estou feliz. Desde que cheguei que somos a quarta melhor equipa, o que é bom atendendo aos problemas que tivemos.»