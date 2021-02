As últimas semanas em Inglaterra ficaram marcadas por ameaças de morte a árbitros e por comentários racistas a alguns jogadores feitos nas redes sociais. Na véspera do jogo da Taça de Inglaterra contra o Swansea, Pep Guardiola refletiu sobre o tema e lembrou o castigo de que Bernardo Silva foi alvo, na sequência de acusações de racismo por uma publicação nas redes sociais.



«Atualmente, as pessoas são acusadas de muitas coisas. O Bernardo foi acusado de racismo quando é uma das pessoas mais gentis e simpáticas que conheci na vida. Os árbitros podem cometer um erro, os jogadores também, e são logo atacados ou alvos de insultos racistas. Isto é um jogo, divirtam-se», disse, em conferência de imprensa.



Gundogan foi o mais recente jogador dos «citizens» a falhar uma grande penalidade. Confrontado com a possibilidade de Ederson assumir a marcação dos penáltis, o treinador catalão admitiu que o guarda-redes «é uma opção».



«A primeira função do Ederson é evitar sofrer golos, mas vamos ver o que acontece. O Sergio [Aguero] e o Kevin [De Bruyne] estão fora, por isso, o Ederson é uma opção. Quem marca penáltis tem de ter personalidade», afirmou.