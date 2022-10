Douglas Luiz renovou contrato com o Aston Villa, informou o clube.



Os «villans» deram conta do novo vínculo do internacional brasileiro, mas não revelaram a duração do mesmo. O médio, de 24 anos, termina a ligação ao emblema de Birmingham no final desta temporada.



Douglas Luiz, que no passado verão foi associado ao Arsenal, chegou à Europa pela porta do Manchester City depois de ter dado nas vistas no Vasco da Gama. No entanto, o carioca nunca vestiu a camisola dos «citizens» em jogos oficiais e viveu dois empréstimos consecutivos ao Girona antes de s transferir para o Aston Villa em 2019/20.