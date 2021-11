Eddie Howe é o novo treinador do Newcastle, confirmou esta segunda-feira o clube inglês.

O técnico inglês de 43 anos é o substituto confirmado de Steve Bruce, na sequência da aquisição dos magpies por parte do multimilionário saudita Mohammed bin Salman, há pouco mais de um mês.

«O Newcastle United tem o prazer de confirmar a contratação de Eddie Howe como novo treinador do clube, com um contrato até ao verão de 2024», refere o clube, em comunicado.

Howe deixara o Bournemouth em agosto de 2020, ao fim de sete anos no clube que levou da League One em 2013 (o terceiro escalão em Inglaterra) à Premier League em 2015, na qual acabou por não conseguir a permanência em 2019/2020 pelos cherries.

Citado pelo Newcastle, Howe fala numa «oportunidade fantástica, mas também muito trabalho pela frente». «Estou ansioso para entrar no centro de treinos e começar a trabalhar com os jogadores», referiu.

A empresária britânica Amanda Staveley, coproprietária do Newcastle e conhecida pelas relações com investidores do Médio Oriente – foi peça importante na aquisição do consórcio saudita no Newcastle – diz que o Conselho de Administração ficou «incrivelmente impressionado com Eddie, depois de um processo de recrutamento rigoroso». «Para além das suas conquistas no Bournemouth, onde ele teve um impacto de transformação, é um treinador dinâmico e apaixonado, que tem ideias claras para levar a sua equipa e o clube avante».