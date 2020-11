Pepe Guardiola renovou contrato com o Manchester City até 2023, informou o clube inglês.



Em comunicado, os «citizens» informam que o catalão prolongou a ligação por mais dois anos em relação ao vínculo anterior. Por outras palavras, o técnico de 49 anos fica ligado ao vice-campeão inglês até 2023.



No Etihad desde 2016/17, Guardiola regista 181 triunfos em 245 jogos e tem uma média de um troféu a cada 31 partidas. O espanhol já conquistou duas Ligas inglesas, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e duas Supertaças inglesas, faltando apenas a tão ambicionada Liga dos Campeões.

Se cumprir o novo contrato, Guardiola torna-se no segundo treinador da história a estar mais tempo à frente do clube no pós II Guerra Mundial, segundo o Man. City.



«Desde que cheguei ao Manchester City que fui bem recebido tanto no clube como na cidade. Marcámos golos, ganhámos jogos e troféus e estamos orgulhosos desses sucesso. Ter o apoio que sinto que tenho aqui é a melhor coisa que um treinador pode ter. Tenho tudo o que é possível ter para fazer bem o meu trabalho e estou agradecido pela confiança do dono, do presidente e do Txiki que mostraram muita vontade na minha continuidade. O desafio será continuar a melhorar e a evoluir e estou entusiasmado em ajudar o Manchester City a fazê-lo», referiu o treinador, citado pelos meios oficias do emblema de Manchester.