Kluiverth Aguillar vai reforçar o Manchester City em maio de 2021, quando completar 18 anos, informou este domingo o Alianza Lima.



O emblema inglês vai adquirir os direitos sobre o jogador a 5 de maio do próximo ano, ficando o clube peruano com uma percentagem sobre uma futura venda.



«Ir para o City é algo demasiado grande na minha carreira. Estou feliz por terem colocado os olhos em mim. É um clube com um treinador, jogadores e adeptos incríveis. A minha primeira meta é chegar à equipa principal», referiu o jovem defesa que se estreou como profissional em novembro do ano transato.







A diretora geral do clube, Kattia Bohorguez, considerou que «Kluiverth é um exemplo para todos os jogadores peruanos» e referiu que este é o primeiro negócio entre o Alianza Lima e um clube da liga inglesa.