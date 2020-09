Depois de Fábio Silva, o Wolverhampton apresentou este domingo mais um reforço para o treinador Nuno Espírito Santo: Marçal.

O lateral-esquerdo brasileiro chega do Lyon e assinou contrato válido com os wolves por dois anos, segundo informação do clube em comunicado no site oficial.

Refira-se que Marçal jogou no futebol português vários anos: atuou no Torreense e no Nacional aé 2015, ano em que foi contratado pelo Benfica. Nos encarnados, no entanto, nunca se chegou a estrear, uma vez que foi emprestado ao Gaziantepspor e ao Guingamp antes de se mudar em definitivo para o Lyon.