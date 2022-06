O Newcastle contratou em definitivo Matt Targett.



O lateral-esquerdo deixou o Aston Villa em definitivo e assinou um contrato válido para as próximas quatro épocas com os «magpies» depois de um empréstimo de seis meses. Embora nenhum dos clubes tenham divulgado o valor do negócio, a imprensa inglesa escreve que o acordo foi alcançado por uma verda a rondar os 15 milhões de euros.



O defesa, de 26 anos, é a primeira contratação do Newcastle para 2022/23.



Antes de chegar ao Newcastle, Targett passou pelo Fulham e pelo Southampton, além de ter alinhado nos «villans».