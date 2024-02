Oscar Bobb renovou contrato com o Manchester City até 2029. O jogador, de 20 anos, prolongou a ligação com os citizens por mais três anos.

O médio trocou o Valerenga, da Noruega, pela equipa de Pep Guardiola em 2019 e esteve quatro épocas nas camadas jovens do emblema inglês.

Bobb foi promovido à equipa principal do Manchester City no verão passado e desde então já se estreou na Premier League na Liga dos Campeões, competições onde já marcou.

O camisola 52 fez parte do conjunto dos citizens que conquistou a Supertaça e o Mundial de Clubes da FIFA no final de 2023.

Esta temporada, Bobb soma dois golos e duas assistências em 16 jogos pela equipa de Pep Guardiola.

We’re delighted to announce Oscar Bobb has signed a contract extension until 2029! ✍️🩵 pic.twitter.com/CuRecgwWsN