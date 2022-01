O Watford anunciou a chegada de Roy Hodgson para o comando técnico do clube.



O experiente técnico sucede a Claudio Ranieri, despedido na passada segunda-feira na sequência de uma série de maus resultados.



O treinador, de 74 anos, regressa ao ativo depois de ter deixado o Crystal Palace no final da época passada. Além dos «eagles», Hodgson conta com um vasto currículo ao serviço de Malmo, Neuchâtel Xamax, Inter, Blackburn Rovers, Grasshopers, Copenhaga, Udinese, Viking, Fulham, Liverpool e WBA, além de passagens pelas seleções de Suíça, Emirados Árabes Unidos, Finlândia e Inglaterra.



O Watford ocupa o 19.º lugar da Premier League com apenas 14 pontos em 20 partidas.