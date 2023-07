João Palhinha saiu lesionado do jogo de preparação entre o Fulham e o Brentford, disputado no último domingo, em Filadélfia, Estados Unidos. O internacional português saiu em cima do apito para o intervalo e depois, foi visto a deixar o estádio com o braço ao peito.



Após o encontro, o Marco Silva deixou no ar a hipótese de o médio se ter lesionado com alguma gravidade.



«Infelizmente, não parece nada bom. Parece que deslocou o ombro. Amanhã [hoje] vai fazer exames e esperamos que não seja uma lesão a longo prazo», referiu o treinador, em conferência de imprensa.



João Palhinha já realizou exames e o Maisfutebol sabe que este sofreu uma luxação no ombro esquerdo e deverá estar afastado dos relvados entre duas a três semanas.

Refira-se que os «cottagers» venceram a partida por 3-2.



As imagens de Palhinha a deixar o estádio: