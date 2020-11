O jogador do Tottenham, Heung-Min Son, foi eleito o melhor jogador da Premier League em outubro.



O internacional sul-coreano esteve em destaque no mês passado ao assinar quatro golos e duas assistências. O pupilo de Mourinho superou a concorrência do colega Harry Kane, de Che Adams (Southampton), Conor Coady (Wolves), Pablo Fornals (West Ham), Jack Grealish (Aston Villa), Thiago Silva (Chelsea) e de Kyle Walker (Man. City).



Os golos e as assistências de Son em outubro: