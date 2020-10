Um golo de Heung-min Son valeu a vitória ao Tottenham esta segunda-feira, na deslocação à casa do Burnley, por 1-0, em jogo da sexta jornada da Premier League inglesa.

Mais uma vez, a sociedade entre Harry Kane e Son valeu mais pontos à equipa comandada por José Mourinho, que só sabe vencer fora de casa: depois dos 5-2 na casa do Southampton e dos 6-1 em Old Trafford, ante o Manchester United, foi a vez de triunfar em Turf Moor.

Aos 76 minutos, após um canto do lado direito, Harry Kane tocou de cabeça na área e Son, também de cabeça, emendou para o fundo da baliza.

O Tottenham soma agora 11 pontos – tem, além das três vitórias, dois empates e uma derrota – e está no quinto lugar da classificação. O Burnley é 18.º, com um ponto. Está em zona de despromoção, com a mesma pontuação dos últimos dois: Sheffield United e Fulham.

No outro jogo do dia, houve empate a uma bola entre Brighton e West Bromwich Albion.