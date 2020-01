O médio português André Gomes treinou pela primeira vez no relvado da academia do Everton esta terça-feira, para os primeiros exercícios com os colegas após a grave lesão sofrida no duelo ante o Tottenham, a 3 de novembro.

O jogador de 26 anos prossegue a evolução para o retorno à competição, depois de há duas semanas ter voltado à academia USM Finch Farm para juntar-se de novo aos trabalhos, para reabilitação física.

De acordo com a informação avançada pelo clube inglês e também em imagens captadas do treino desta manhã, o internacional luso realizou trabalho de corrida e também com bola.

André Gomes sofreu uma fratura no tornozelo direito há 86 dias, em Goodison Park, no jogo que terminou empatado a uma bola, frente ao Tottenham.